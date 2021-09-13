В Госдуме хотят увеличить число льготников по оплате ЖКУ — осенью в нижнюю палату парламента планируют внести законопроект о снижении максимальной доли расходов на оплату коммунальных услуг в доходе семьи по всей стране. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на Комитет жилищной политики и ЖКХ. Сейчас в большинстве субъектов предельная планка составляет 22%. Расходы на «коммуналку», превышающие предельно допустимую долю в общем доходе семьи, оплачиваются за счет региональных бюджетов. Проект предполагает поэтапный переход: с 2023 года снижение порога до 18%, с 2025-го — до 15%. После снижения планки право на помощь получат еще более 1 млн семей. Сейчас ее получают примерно 3 млн, и на это ежегодно уходит более 70 млрд рублей. При снижении максимальной доли расходов на ЖКУ в общем доходе семьи до 15% во всей стране дополнительно понадобится около 30 млрд рублей ежегодно, оценили в Госдуме.

По словам первого зампредседателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Сергея Пахомова, решение, как осуществить поэтапный переход, сейчас готовится. Это даст совокупную экономию 25 млрд рублей для жителей за счет понижения этого процента порога оплаты услуг ЖКХ, пояснил он. Сегодня в стране нет федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, отметил член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев. Если будут внесены поправки с конкретными значениями нижнего предела региональных стандартов, то у РФ сразу возникнет прямая обязанность профинансировать 100% средств на выплату субсидий на оплату ЖКУ, а сегодня это бюджетное полномочие регионов, сказал он.

Число льготников по оплате ЖКУ может вырасти вдвое Правительство попросили разрешить должникам получать субсидии на коммуналку.

Не совсем понятно, почему планка должна быть снижена именно до 15%, а не, например, до 10%, отметил независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук. По его мнению, максимальная доля должна четко коррелировать с МРОТ и средним уровнем заработной платы по субъектам. При этом нужно развивать именно адресную систему поддержки — если у одиноких пожилых людей есть только пенсия, не нужно заставлять их раз в полгода подтверждать право на получение субсидии, уверен эксперт. По его словам, в идеале сумма скидки по ЖКХ должна автоматически рассчитываться по базам данных ФНС и ПФР и передаваться поставщикам коммунальных ресурсов. В квитанции необходимо будет только отображать сумму вычета, который взяло на себя государство, пояснил Склянчук.

Мера практически не отразится на собираемости платы за ЖКУ, считает генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко. Для решения проблем отрасли одного этого шага недостаточно, нужно поменять принципы регулирования, чтобы она стала более коммерческой и смогла привлекать инвестиции и получать прибыль, считает он.