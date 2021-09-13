10 сентября по итогам заседания Совета министров Союзного государства в Минске была одобрена «дорожная карта» экономической интеграции России и Белоруссии – премьеры государств Михаил Мишустин и Роман Головченко подписали 28 союзных программ о фактическом переходе обеих стран к единым принципам экономической и финансовой политики, пишут «Ведомости» , уточняя, что ключевым направлением интеграции является налоговое.

Согласно программе, интеграция в налоговой сфере подразумевает в том числе выработку общих принципов налогообложения по косвенным налогам: страны создадут единую методологию для учета всех косвенных налогов, а также комитет Союзного государства по налоговым вопросам, который будет за этим следить; президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «основой основ» сближение налоговых систем, отметив, что это создаст равные права для предприятий.

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, налоговая нагрузка после интеграции не изменится, однако существенно снизятся возможности отдельных субъектов пользоваться разной интерпретацией законодательства.

Для российских компаний осложнен вход на белорусский рынок, в том числе из-за применяемой в Белоруссии политики государственного протекционизма и высоких административных барьеров для всех нерезидентов, пояснила ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Аза Мигранян, уточнив, что если условия станут равными, то наиболее вероятна интеграция на уровне среднего и малого бизнеса и в сфере IT, на локальных рынках.

Из-за существенно отличающихся ставок таких косвенных налогов, как акцизы на табак, сигареты в Белоруссии оказываются вдвое дешевле; страна – абсолютный лидер по контрабанде сигарет в Россию: только в 2020 году белорусский табак занял более половины всего рынка нелегальных сигарет в России, сообщала ранее ФТС.