Кредиты гражданам, которые банки оценивают как потенциально проблемные, выросли с начала года на 9% и к 1 августа достигли 418 млрд рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику Банка России о рисках кредитования граждан, уточнив, что относительно прошлогоднего значения показатель вырос на 11%.

Сумма в 418 млрд рублей – это разница между тем, сколько резервов на возможные потери создали банки всего (1,375 трлн рублей), и тем, сколько из этой суммы пришлось на безнадежные ссуды – с просрочкой от 90 дней (957 млрд рублей); показатель отражает, во сколько банки оценивают ожидаемые потери от пока еще работающих кредитов, в том числе из-за выхода на просрочку, пояснил представитель ЦБ, уточнив, что этот показатель сейчас находится на рекордном уровне.

Самые популярные предложения по рефинансированию кредита

Самые популярные предложения по рефинансированию кредита

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По словам представителя Центробанка, к работающим относятся кредиты без просрочки или если она менее 90 дней, но 418 млрд рублей учитывают также обеспечение, которое позволяет уменьшить размер ожидаемых потерь.

Показатель потенциально проблемных ссуд растет с марта 2021 года, в то время как в январе – феврале он снижался; размер созданных резервов вырос на 5% за семь месяцев, но кредитный портфель рос быстрее – на 13,8%, достигнув 22,6 трлн рублей, следует из данных ЦБ.

Таким образом, резервами сейчас покрыто 6% розничного портфеля; для сравнения: после кризисных 2014–2015 годов резервы составляли 1,2 трлн рублей и покрывали 11,4% портфеля на август 2016-го.

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