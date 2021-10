📰 Минпромторг вслед за Минэкономразвития не согласовал законопроект о расширенной ответственности производителей (РОП), пишут «Известия» . Документ предполагает, что бизнес будет полностью отвечать за утилизацию выпущенных на рынок товаров и упаковки. В нем Минприроды предложило создать с 1 января 2024 года государственную информационную систему учета отходов. Товары, сведения о которых не занесены в нее, не должны попасть в продажу, предполагает законопроект. Это позволит регулятору контролировать объем продукции, который компании должны будут утилизировать. Замглавы Министерства промышленности и торговли Виктор Евтухов указал на риск «резкого сокращения товарооборота» в случае реализации законопроекта. Он отметил, что проект предполагает ответственность производителя за товар с момента его постановки на бухгалтерский учет. Однако, как отметил Евтухов, товар может быть поставлен на бухгалтерский учет, но не продаваться в течение нескольких лет. А если он, предположим, поврежден при транспортировании или хранении, фактически производители заплатят экосбор за товар, который так и не будет выпущен в оборот. Ранее ретейлеры тоже критиковали эту норму.

📰 У производителей Шампани было немного перспектив отстоять свою позицию в споре с Россией во Всемирной торговой организации, пишут «Известия» со ссылкой на заявление председателя Союза виноградарей и виноделов Дмитрия Киселева. Так он прокомментировал отмену рекомендации Межпрофессионального комитета вин Шампани (CIVC) приостановить поставки вина в Россию, с 15 сентября они возобновятся. CIVC признала, что российский рынок важен для организации, а также отказалась от намерения жаловаться в ВТО. Возобновление экспорта отвечает интересам французской стороны: шампанская индустрия продает на российском рынке около 1,5 млн бутылок, что составляет 0,5% от общего рынка. Таким образом завершился конфликт, который начался в июле с отказа французской Moet Hennessy ввозить свою продукцию в РФ, за ней последовали и другие компании. Причиной стали поправки в регулирование: производителю не понравилось требование указывать на контрэтикетке на оборотной стороне бутылки «игристое вино», а не «шампанское». Для этого требовалось изменить декларации соответствия, которые компании получали на шампанское.

📰 Центр искусственного интеллекта (ИИ) МТС заключил соглашение с акселератором из Кремниевой долины Plug and Play, который инвестировал в Google, PayPal и другие IT-компании, пишет «Коммерсант» . По нему стартапы акселератора МТС в области ИИ смогут пройти обучение в Plug and Play, а также получить инвестиции от его партнеров по всему миру. Головной офис Plug and Play находится в Кремниевой долине, сеть компании насчитывает более 40 тыс. стартапов и 500 партнеров. Партнеры рассчитывают, что сотрудничество даст российским стартапам доступ к западным инвестициям и экспертизе, а Plug and Play — выход в Россию. Сам оператор планирует вложить в ИИ-стартапы 100 млн долларов до 2023 года. В марте МТС уже инвестировала около 10 млн долларов в производителя AI-чипов для «умных устройств» Kneron. Развитием нейросетей активно занимаются и конкуренты МТС — «ВымпелКом», «МегаФон», СберБанк, «Яндекс», Mail.ru Group и другие. По мнению экспертов, тема стала популярной, поскольку улучшает имидж компании в глазах инвесторов.



📰 Дефицит в Европе одного из видов газохимического сырья — моноэтиленгликоля (МЭГ) и его резкое подорожание спровоцировали ажиотажный спрос на него в РФ, пишет «Коммерсант» . Сильнее всего ситуация отразилась на высококонкурентном секторе охлаждающих жидкостей — антифризов. По словам опрошенных участников рынка, объем которого оценивается в 400 тыс. тонн в год, ажиотаж таков, что покупатели подали на ближайший месяц объем заявок, который обычно потребляется за полгода. Средняя стоимость МЭГ на спотовом рынке Европы, на базе которой рассчитывается цена для российских потребителей, на базисе FCA на 10 сентября достигла 845 евро за тонну, увеличившись почти на 10% за последний месяц. Последний раз такого уровня котировки достигали в начале июня, но затем они скорректировались и оставались стабильными все лето на уровне 770–775 евро. Моноэтиленгликоль с поставкой в Россию на данный момент торгуется на уровне 102,5 тыс. рублей за тонну. На рынке отмечают, что такие цены более чем в два раза выше среднего «доковидного» уровня для данного сезона. Эксперты объясняют рост цен в том числе тем, что для производства гликолей требуется этилен, как и для выпуска полимеров, цены на которые также бьют исторические максимумы.



📰 Высокая конкуренция на рынке за персонал и сохраняющийся дефицит трудовых мигрантов из ближнего зарубежья серьезно сказываются на бизнесе птицеводческих компаний, пишет «Коммерсант» . Проблемы нехватки кадров в птицеводческих компаниях обсуждались 10 сентября на совещании в Минсельхозе, сообщили несколько участников встречи. По словам одного из них, представители Национального союза птицеводов заявили, что сейчас, прежде всего в убойных и разделочных цехах, не хватает в общей сложности 5–6 тыс. человек. По словам собеседников, на совещании упоминалась острая нехватка персонала у двух крупных игроков рынка — группы «Черкизово» (произвел в 2020 году 794 тыс. тонн мяса бройлера) и ГАП «Ресурс» (708 тыс. тонн за тот же период). В ведомстве сообщили, что сложившаяся ситуация связана с оттоком части работников на более высокооплачиваемые проекты. Это не позволит птицеводческим компаниям сохранить производство на уровне 2020 года, как того требует Минсельхоз, считают в ГАП «Ресурс». Участники рынка уже попросили власти снизить для них выплаты, в частности по пенсионному и медицинскому страхованию персонала. В обмен производители готовы поднять рабочим зарплаты.

📰 Правительство приступило к обсуждению инвестпрограммы и финансового плана ОАО «РЖД» на будущий год, пишет «Коммерсант» , уточняя, что сейчас дефицит инвестпрограммы составляет 270 млрд рублей. Еще больший дефицит ожидался в финплане, утвержденном в конце прошлого года: для его балансировки предлагался целый ряд мер, в том числе вхождение ВЭБ.РФ в капитал ОАО «РЖД» на 82 млрд рублей. Источники в правительстве подчеркивают, что «цифры в ходе обсуждения могут многократно поменяться». В итоговом финансовом плане, поданном на одобрение правительства, в качестве базового был принят бездефицитный вариант, когда инвестпрограмма в 2021–2023 годах составляла менее 1,5 трлн рублей (463,4 млрд, 399,4 млрд и 582,6 млрд соответственно). Однако при условии реализации всех проектов комплексного плана модернизации инфраструктуры ее объем резко возрастал — до 2,3 трлн рублей, и пик инвестиций приходился как раз на 2022 год (807,4 млрд рублей). По мнению экспертов, нагрузка по реализации железнодорожного строительства в любом случае ляжет на государство, поскольку сами железные дороги такие средства изыскать не смогут, так происходит и за рубежом.



📰 Международные инвесторы активно сокращают вложения в банковские акции, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). Так, за последнюю неделю чистый отток средств из профильных фондов превысил 2 млрд долларов, максимума за два с половиной месяца. Популярными были фонды недвижимости и высокотехнологических компаний, которые в сумме привлекли от клиентов свыше 3 млрд долларов. Эти тенденции слабо влияют на российский рынок, поддержку которому оказывает спрос со стороны внутренних инвесторов, отмечают управляющие. По оценкам, основанным на отчете Bank of America (учитывает данные EPFR), объем средств, инвестированный в акции за неделю, закончившуюся 8 сентября, составил 12,7 млрд долларов. Это минимальный недельный приток за полтора месяца. Наиболее сильно сократились вложения в фонды developed markets — с 15 млрд до 9,6 млрд долларов. В фонды emerging markets поступило 3,1 млрд долларов против 4,4 млрд неделей ранее. При этом для снижения аппетита к риску явных триггеров не было, отметили эксперты.