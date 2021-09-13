Министерство финансов России и Центробанк представили на общественное обсуждение Стратегию развития финансового рынка до 2030 года, сообщила пресс-служба ЦБ.

В релизе указано, что Стратегия развития финансового рынка до 2030 года — первый документ стратегического планирования, подготовленный Минфином и Центробанком в тесном партнерстве с федеральными органами власти, бизнесом и научным сообществом. Цель документа — повышение конкурентоспособности, прозрачности и эффективности финансовой политики и финансового рынка в целом.

Основная часть документа посвящена развитию рынка капитала, страхованию, международной интеграции, содействию устойчивому развитию, защите прав потребителей финансовых услуг и финансовому просвещению. «При реализации стратегии особое внимание планируется уделить макроэкономической и финансовой стабильности, развитию рынка ценных бумаг, цифровизации, развитию маркетплейсов и Open API, конкуренции, снижению роли государства в отдельных секторах и продуктах финансового рынка», — говорится в сообщении.

Одной из главных задач документа также является развитие инновационного, клиентоориентированного и этичного бизнеса. «Необходимо сформировать условия, когда финансовые организации будут предлагать гражданам те продукты и услуги, которые наилучшим образом соответствуют их потребностям. В связи с этим в документе большое внимание уделяется развитию корпоративной культуры и этики взаимодействия финансовых посредников с потребителями финансовых услуг», — отметили в ЦБ.

В Центробанке напомнили, что среднесрочный горизонт планирования политики по развитию финансового сектора сохраняется в «Основных направлениях развития финансового рынка Российской Федерации» , проект которых на 2022 год и период 2023 и 2024 годов прошел в настоящее время общественные консультации. Тактическим документом реализации стратегии будет «дорожная карта» по реализации «Основных направлений развития финансового рынка». Все три документа обеспечат комплексный и синхронизированный подход к стратегическому планированию развития финансового рынка правительством РФ и Банком России.

В релизе уточняется, что инструментами реализации стратегии являются также другие среднесрочные документы и «дорожные карты» правительства и ЦБ, а также местных органов исполнительной власти, затрагивающие вопросы развития финансового рынка и содержащие конкретные мероприятия с обозначением сроков и состава вовлеченных в их реализацию сторон.