Российский фондовый рынок на открытии торгов в понедельник демонстрирует рост индексов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:04 мск индекс Московской биржи вырос на 0,34% — до 4 016,27 пункта, рост индекса РТС составил 0,24% — до 1 729,36 пункта.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова отмечает, что на открытии торгов понедельника складывается умеренно позитивный внешний фон.

«В начале основной сессии российские фондовые индексы могут пытаться развить повышение на фоне восходящей динамики нефтяных цен, а также улучшения настроений за рубежом. Не исключено, что ралли благодаря новым пикам цен на алюминий с 2008 года продолжат и бумаги «Русала». В ближайшие дни инвесторы будут оценивать макроэкономические данные из Европы, США и Китая, от которых зависит перспектива денежно-кредитной политики, в крупнейших экономиках. Кроме того, на нефтяном рынке ключевые ежемесячные отчеты опубликуют ОПЕК и МЭА. На западных фондовых площадках складываются условия для развития нисходящей коррекции, что наряду с предстоящими на выходных выборами в РФ может оказывать давление на отечественные активы. В целом российский фондовый рынок акций и рубль, однако, все еще держатся достаточно уверенно», — полагает Кожухова.