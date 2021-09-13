С 1 сентября международная платежная система (МПС) Visa вдвое снизила ставку межбанковской комиссии для небольших предприятий быстрого питания с невысоким средним чеком, уравняв ее с той, что действует для крупнейших игроков, пишет «Коммерсант» . Если до этого комиссия по большинству карт составляла 0,95%, а по премиальным доходила до 2,35%, то теперь она для всех карт находится на уровне 0,5% с единственным условием — сумма чека должна быть не более 500 рублей.

В августе Visa объявила банкам, что в следующем году закроет ряд специальных программ с пониженной ставкой комиссии interchange rate fee (IRF), которую эквайрер уплачивает банку — эмитенту карты, для крупнейших представителей торговли в ряде отраслей. Судя по МСС-кодам (определяет принадлежность торгово-сервисного предприятия (ТСП) к определенной отрасли), спецпрограммы будут закрыты для магазинов бытовой техники и товаров для дома. «Visa периодически пересматривает ставки IRF с целью обеспечения условий для развития электронных платежей и сети их приема, — пояснили в системе. — Принятие новых программ IRF нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с рыночными реалиями».

Сопредседатель комитета по платежным системам Ассоциации банков России Алексей Маслов пояснил, что многие платежные системы периодически проводят «балансировку» межбанковских комиссий. По словам независимого эксперта на рынке электронных платежей Андрея Вылегжанина, комиссия обычно используется платежными системами для поддержания баланса интересов всех участников рынка. При этом он отмечает, что если какие-либо специальные программы льготных ставок прекращают действие, аргументом может быть то, что они либо полностью выполнили свою задачу, либо наоборот, не произвели должного эффекта. По мнению директора по продажам финтехкомпании «Текно» Вадима Жегалова, Visa «показывает, что отслеживает ситуацию на рынке и оперативно реагирует на его проблемы и вопросы».

Как пояснил глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров, interchange — один из ключевых элементов регулирования активности участников платежной системы: «Как правило, его увеличение способствует увеличению эмиссии карт, так как банк-эмитент получает при этом более высокий доход. Снижение interchange стимулирует банки-эквайреры и торгово-сервисные предприятия к развитию операций с картами за счет возможности для банков снижать комиссию при сохранении или увеличении маржи».

Таким образом, отмечают эксперты, в условиях растущей инфляции вполне вероятно, что заметная часть потребителей будет активнее обращаться к уличному фастфуду, и для платежной системы интересно, чтобы растущий сегмент трафика перешел из наличного в безналичный оборот. Добиться этого можно, стимулируя банки-эквайреры активнее предлагать небольшим предприятиям быстрого питания начать принимать карты по низким ставкам.

Закрытие программ для крупных магазинов товаров для дома и бытовой техники, по словам экспертов, позволит банкам-эмитентам расширить программы лояльности для их клиентов и предложить, например, повышенный кэшбэк при покупках в этих магазинах. На это же направлено исключение из некоторых специальных программ ряда премиальных карт, которое также начнет действовать в следующем году.