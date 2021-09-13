Брокеры, дилеры, управляющие и форекс-дилеры с 1 октября 2021 года должны будут соблюдать норматив достаточности капитала и формировать резервы под кредитные требования, сообщила пресс-служба регулятора.

Соответствующее указание Банка России зарегистрировал Минюст России. Согласно этому документу, норматив достаточности капитала рассчитывается ежемесячно как отношение величины капитала к рискам с учетом корректирующего коэффициента и должен поддерживаться постоянно. Такая мера позволит профучастникам в случае реализации кредитных или рыночных рисков обеспечить покрытие возможных финансовых потерь за свой счет.

Предполагается поэтапное установление норматива: с 1 октября 2021 года минимально допустимым значением будет 4%, с 1 апреля 2022-го — 6%, с 1 октября 2022-го — 8%.

Кроме того, для участников рынка начнет действовать банковский аналог резервирования под кредитные требования. У брокеров сейчас нет таких требований, хотя они, как и банки, несут обязательства по возврату средств клиентам, а также могут использовать деньги клиентов для того, чтобы выдавать займы и заключать сделки РЕПО. Резерв можно будет уменьшать, если требования обеспечены активами хорошего качества.

«Формирование резервов улучшит портфель инструментов, в которые брокеры будут вкладывать используемые в собственных интересах деньги клиентов. Важно, чтобы именно брокер отвечал перед клиентом по требованиям, возникшим в результате использования клиентских активов. Они должны размещаться либо в более устойчивые компании с наименьшим кредитным риском, либо изначально в более качественные инструменты», — полагает заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.