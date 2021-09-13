Банк «Санкт-Петербург», согласно предварительным итогам, за январь — август 2021 года получил 10,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Чистая прибыль до уплаты налогов составила 12,8 млрд рублей (плюс 97,1% по сравнению с результатом за восемь месяцев 2020 года). Рентабельность капитала — 16,8% (9,5% годом ранее).

Чистый процентный доход банка, полученный за восемь месяцев 2021 года, составил 17,6 млрд рублей (плюс 13,1%). Чистый комиссионный доход вырос на 24,3% — до 5,6 млрд рублей. Чистый доход от операций на финансовых рынках уменьшился на 26,2% — до 2,7 млрд рублей. Все данные приведены по сравнению с результатом восьми месяцев 2020 года.

Выручка банка «Санкт-Петербург» за январь — август 2021 года составила 27,2 млрд рублей, увеличившись на 9,8% по сравнению с результатом за восемь месяцев 2020-го.

Операционные расходы банка за восемь месяцев 2021 года — 10 млрд рублей (плюс 12,5% по сравнению с январем — августом 2020-го). Отношение расходов к доходам составило 36,9% (36% годом ранее).

Активы банка «Санкт-Петербург» по итогам восьми месяцев 2021 года достигли 763,8 млрд рублей: они выросли на 4,5% к 1 января 2021-го.

На 1 сентября 2021 года объем привлеченных средств клиентов с учетом выпущенных долговых бумаг составил 500,7 млрд рублей, увеличившись на 3,6% по сравнению с 1 января 2021-го. Средства юридических лиц составили 223,1 млрд рублей, физических лиц — 277,6 млрд.

Кредитный портфель на 1 сентября 2021 года достиг 500,1 млрд рублей (плюс 9,7% по сравнению с 1 января 2021-го). Кредиты корпоративным клиентам составили 371,5 млрд рублей (плюс 8,9% к началу 2021 года).

По состоянию на 1 сентября 2021 года уровень просроченной задолженности составил 5,8% (4,9% — на 1 января текущего года). Уровень покрытия резервами просроченной задолженности на 1 сентября 2021 года — 188%.

Собственный капитал банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ, на 1 сентября 2021 года составил 92,9 млрд рублей (плюс 8,3% по сравнению с 1 января 2021-го).

Резервы за восемь месяцев 2021 года уменьшились на 53,7% по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого года ­— до 4,3 млрд рублей.