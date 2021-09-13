Национальный банк Казахстана решил повысить базовую ставку с прежних 9,25% до 9,5% годовых, сообщила в понедельник пресс-служба финансового регулятора.

«Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 9,5% годовых с процентным коридором +/- 1 процентный пункт. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,5%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности — 8,5%», — говорится в сообщении.

26 июля 2021 года Нацбанк повысил базовую ставку с 9% до 9,25% годовых.