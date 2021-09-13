Пособия по беременности и родам, а также единовременные пособия при рождении ребенка для работающих россиян будут назначаться в беззаявительном порядке с 2022 года, сообщили в пресс-служба Минтруда.

«С 2022 года пособия по беременности и родам и единовременные пособия при рождении ребенка для работающих граждан будут назначаться проактивно. Гражданам не потребуется писать заявления на эти выплаты», — рассказали в министерстве, комментируя соответствующий проект постановления правительства.

В министерстве добавили, что также в связи с переходом на электронный больничный работникам со следующего года не потребуется передавать какие-либо сведения работодателю для получения оплаты по больничному листу.

«Для того чтобы гражданину не приходилось писать заявления, а выплаты приходили автоматически, меняется порядок взаимодействия работодателя и фонда [социального страхования]. С 1 января 2022 года закрепляется обязательное формирование листка нетрудоспособности в форме электронного документа — электронный листок нетрудоспособности. Назначение и выплата пособий в рамках обязательного социального страхования будут осуществляться напрямую страховщиком — ФСС. Сведения о размере заработной платы, уходе в отпуск по беременности и родам будут поступать в ФСС от работодателя, а о факте рождения ребенка — из информационной системы ЗАГСа. Основываясь на эти данных, фонд назначит пособия по беременности и родам, а также в связи с рождением ребенка», — объяснили механизм в пресс-службе.