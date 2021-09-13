Государство должно обеспечивать сохранность персональных данных граждан. Об этом в интервью «Известиям» заявила первый заместитель гендиректора Главного радиочастотного центра Людмила Куровская.

«Государство обязано обеспечить безопасность граждан, в том числе защитить их персональные данные, помимо прочего убавить аппетиты некоторых онлайн-сервисов, которые собирают избыточную информацию о своих клиентах», — отметила она, добавив, что речь идет об автомобильных сайтах некоторых дилеров, на которых невозможно узнать цену интересующей модели без оставленных Ф. И. О., адреса почты и номера телефона.

Куровская добавила, что по аналогичному принципу работаю мебельные салоны и сетевые ретейлеры электроники, которые фактически принудительно собирают личную информацию пользователей через чат-боты перед тем, как ответить на вопрос о характеристиках товара или его наличии.

«Часто это делается в корыстных интересах, например для рассылки рекламы. С моей точки зрения, любая информация до заключения сделки должна предоставляться без условия обработки персональных данных. Операторы нередко, получая от человека согласие на обработку персональных данных только в части предоставления их конкретным лицам, на самом деле распространяют их где угодно. Эта ситуация порождает криминальные возможности использования персданных», — заключила первый замгендиректора центра.