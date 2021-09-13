Банк России установил официальные курсы валют на 14 сентября.

Курс доллара поднялся на 32,41 копейки, составив 73,0841 рубля (72,76 рубля на 13 сентября). Курс евро опустился на 3,28 копейки до 86,115 рубля (с 86,1478 рубля на 13 сентября).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся отрицательно по отношению к рублю. На 13:30 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,95 рубля (минус 22 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:30 мск стоил 85,98 рубля (минус 47 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 72,92 до 73,22 рубля за доллар и от 85,97 до 86,37 рубля за евро.