Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 13 сентября, опустился ниже 86 рублей впервые с 18 августа, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс евро расчетами «завтра», по данным на 13:30 мск, потерял 47 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 85,9825 рубля, курс доллара в это же время находился на уровне 72,9525 рубля, уменьшившись на 22 копейки, следует из данных на сайте биржи.

Благодаря позитивному внешнему фону на старте сессии рубль резко укрепился, после чего испытал кратковременную просадку вслед за нефтью, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, добавив, что нефть быстро возобновила рост, а глобальные площадки перешли к восстановлению. В результате рубль вернулся к активному укреплению, обновив месячный максимум к евро, заключил эксперт.