Интерес частных инвесторов к фондовому рынку сохранился во II квартале 2021 года, число клиентов брокеров выросло на 17% и составило 14,8 млн лиц. Об этом говорится в опубликованном Центробанком «Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг» .

В ЦБ отмечают, что в то же время темпы роста клиентской базы начали замедляться: прирост клиентов брокеров в I квартале 2021 года составлял 29%. Основными причинами снижения во II квартале названы уже достигнутый высокий уровень проникновения брокерских услуг, а также наметившийся рост ставок по депозитам.

Совокупная стоимость активов физических лиц на брокерском обслуживании составила 7,2 трлн рублей, а в доверительном управлении — 1,2 трлн рублей. Доля уникальных клиентов от экономически активного населения страны достигла 17%. При этом интерес инвесторов на брокерском обслуживании сместился от иностранных ценных бумаг к российским. В доверительном управлении наибольшую доходность продемонстрировали стратегии, ориентированные на акции.

«На фоне стабилизации рубля интерес инвесторов сместился от иностранных акций и облигаций в сторону российских инструментов, прежде всего акций. В сегменте долговых инструментов расширился спрос розничных инвесторов на классические облигации банков, сохранялся также спрос квалифицированных инвесторов на субординированные облигации. Вместе с тем продажи сложных продуктов со структурной составляющей оставались на минимальном уровне во многом благодаря ранее принятым мерам Банка России, направленным на повышение защиты прав неквалифицированных инвесторов», — говорится в обзоре.

По данным регулятора, Москва, Московская область и Санкт-Петербург являются лидерами не только по абсолютному числу клиентов и объему активов, но и по количеству клиентов на тысячу населения.

«Проведенный анализ показал, что уровень проникновения клиентов в отдельных регионах растет вместе с уровнем среднедушевых доходов, а доля пустых счетов — с уровнем безработицы. Поддержание высоких темпов роста клиентской базы в дальнейшем, вероятно, потребует вовлечения клиентов с более низкими доходами, которые более чувствительны к возможным финансовым потерям», — отметили в Центробанке.