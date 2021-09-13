Уровень инфляции в еврозоне в 2022 году может заметно снизиться. Такое мнение в понедельник высказала член исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель по случаю встречи предпринимателей в Баден-Бадене.

«По всей вероятности, в следующем году показатели инфляции снова заметно снизятся», — приводит агентство DPA слова Шнабель. «Текущий уровень инфляции следует интерпретировать с осторожностью, учитывая очень низкие показатели в предыдущем году», — пояснила она. При этом Шнабель заверила, что ЕЦБ готов к различным сценариям развития ситуации и в случае необходимости примет соответствующие меры.

В августе уровень инфляции в еврозоне вырос до 3%. Таким образом, это намного выше целевого показателя ЕЦБ по инфляции, равному 2%. В этом контексте Шнабель рассчитывает, что до конца текущего года инфляция продолжит расти. Однако ЕЦБ, по ее словам, не будет реагировать на краткосрочные колебания уровня инфляции. Ожидается, что с начала 2022 года уровень инфляции вновь значительно снизится и постепенно упадет ниже целевого значения в 2%.

В четверг глава Европейского центрального банка Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам заседания совета управляющих заявила, что актуальный прогноз инфляции повышен на 2021 год до 2,2% с 1,9%, на 2022 год — до 1,7% с 1,5%. Комментируя ситуацию в еврозоне, Лагард отметила, что экономика объединения восстанавливается по мере вакцинации населения от коронавируса.