Оператор Tele2 необоснованно повысил стоимость услуг сотовой связи и нарушил антимонопольное законодательство, установила Федеральная антимонопольная служба России.

Как уточняется, 13 сентября ФАС России завершила рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Т2 Мобайл».



«Антимонопольный орган установил, что уровень повышения тарифов не обусловлен ростом затрат, и признал ООО «Т2 Мобайл» нарушившим антимонопольное законодательство. Теперь оператор обязан вернуть необоснованно повышенные тарифы на услуги сотовой связи к уровню, применяемому до повышения», — отмечается в сообщении антимонопольного ведомства.



Напомним, в январе 2021 года компания повысила стоимость услуг сотовой связи для более 12 млн своих абонентов — физических лиц в среднем на 13%, обосновывая повышение ростом своих затрат. В антимонопольную службу поступило большое количество обращений абонентов оператора связи. В феврале 2021 года ФАС России возбудила в отношении компании дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Из сообщения следовало, что ФАС возбудила дело в отношении ООО «Т2 Мобайл» (Tele2) по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции»: в соответствии с этим положением запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей, в том числе установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара.





