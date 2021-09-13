В трудовой стаж, дающий право на досрочную пенсию, будут включаться периоды профобучения и дополнительного профобразования в случае, если за сотрудником сохранялись место и зарплата. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Это следует из документа, опубликованного на официальном сайте правовой информации.



Ранее сообщалось, что Министерство труда и социального развития направило в правительство проект о досрочной пенсии для ряда работников. Документом предусмотрено включение в стаж, который дает право на досрочную пенсию, периодов профессионального обучения и дополнительного профобразования работников, в том числе нахождения на курсах повышения квалификации. Условие — в эти временные отрезки за сотрудниками сохраняются их рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляют за них взносы на обязательное пенсионное страхование.

«Утвердить прилагаемые правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пунктами 2,6 и 7 части 1 статьи 32 федерального закона «О страховых пенсиях», — отмечается в постановлении премьер-министра.

Постановление вступит в силу с 1 января 2022 года.