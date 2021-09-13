Рубль завершил основную валютную сессию понедельника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 45 копеек к предыдущему закрытию и составил 72,725 рубля. С начала торговой сессии было проведено 32,3 тыс. сделок на 1,6 млрд долларов, диапазон котировок составил 72,6825—73,2225 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 85,8825 рубля, уменьшившись на 57 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 7,7 тыс. сделок на 318,7 млн евро по курсам от 85,8 до 86,365 рубля за евро.

Доллар способен снижаться вплоть до 72,5 рубля, считает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. По ее прогнозу, на этой отметке желающие купить валюту будут его ловить. «Евро пробил нижнюю границу среднесрочного диапазона 86—88 рублей и спустился к 85,84 рубля. Здесь могут наблюдаться продажи вплоть до 85,7», — комментирует эксперт.

