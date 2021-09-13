Банк России не видит препятствий для внедрения цифрового рубля, начнет его тестировать в январе 2022 года, как и планировалось ранее, сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

«Банк России планирует начать тестирование прототипа платформы цифрового рубля с января 2022 года, как и запланировано концепцией, которую мы опубликовали весной этого года. В настоящее время идет активная разработка платформы. Пока мы не видим никаких препятствий к внедрению цифрового рубля», — приводит пресс-служба регулятора слова Скоробогатовой.

По данным ЦБ, тестирование будет проходить в несколько этапов и предусматривает разные сценарии и различные виды операций. По результатам этого пилотирования будет разработана дорожная карта по внедрению цифрового рубля, а также необходимые поправки в законодательство.

«Платформа цифрового рубля — это новая платежная инфраструктура, уникальная по своим качествам и функциям. Это один из ключевых проектов Банка России. Именно поэтому мы внесли его в «Стратегию-2030» уже сейчас», — указывается в сообщении.

В Стратегии развития финансового рынка до 2030 года, представленной ЦБ и Минфином, отмечается, что запуск цифрового рубля — третьей формы денег, выпускаемой Банком России, — станет одним из ключевых проектов в области цифровизации до 2030 года.