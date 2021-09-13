Годовая инфляция в августе увеличилась на 0,22 процентного пункта, до 6,68%, при повышении годовых темпов роста цен на продовольственные и непродовольственные товары. Годовые и месячные показатели устойчивой ценовой динамики также несколько возросли. Вместе с тем уменьшился месячный рост цен на непродовольственные товары без нефтепродуктов. Это может отражать начало снижения давления на цены со стороны издержек, а также более умеренные темпы расширения спроса, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Динамика потребительских цен».

«Тем не менее вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается значительным в условиях повышенных инфляционных ожиданий и ограниченных возможностей для быстрого наращивания выпуска после его возвращения на траекторию сбалансированного роста», — говорится в материалах регулятора.



В частности, повысились текущие темпы роста цен на мясопродукты, бытовую технику и электронику. Вместе с тем замедлилось удорожание автомобилей и существенно — строительных материалов.



«В целом уменьшился месячный прирост цен на непродовольственные товары без нефтепродуктов, что может указывать на признаки снижения давления на цены со стороны издержек, а также более умеренные темпы расширения спроса», — отмечается в комментарии.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция начнет замедляться в IV квартале 2021 года, в том числе благодаря все более выраженному влиянию повышений ключевой ставки, осуществленных с марта этого года. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4—4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.