Хорватия может стать двадцатым членом еврозоны 1 января 2023 года, сообщила Еврокомиссия в своем официальном аккаунте в Twitter по финансам и экономике.

«При соблюдении всех критериев евро может быть введен с 1 января 2023 года», — говорится в сообщении.

Руководство Хорватии в сентябре 2017 года заявило о начале кампании по вступлению в зону евро. Процесс адаптации страны к переходу на единую валюту продолжается.

Членство в еврозоне предполагает наличие евро в качестве национальной валюты, общую монетарную политику стран, проводимую Европейским центробанком. Евро стал официальной валютой 11 государств Евросоюза 1 января 1999 года, среди них были Германия, Франция, Италия. При этом в первые три года он был «невидимым» — использовался в электронных платежах, а с 1 января 2002 года евро поступил в наличное обращение и заменил собой национальные валюты. Последними к валютному блоку присоединились балтийские страны, из них позднее всех — Литва, с 2015 года.

Сейчас в еврозону входят 19 из 27 государств Евросоюза. Все страны Евросоюза, кроме Дании, как ожидается, должны присоединиться к еврозоне, когда выполнят необходимые для этого условия.