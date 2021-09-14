Рубль незначительно дешевеет к доллару и евро в ходе утренних валютных торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:43 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,67 рубля, что на символическую 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 85,86 рубля (плюс 6 копеек).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 72,59—72,78 рубля за доллар и 85,79—85,94 рубля за евро.