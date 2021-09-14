Законопроект, позволяющий проводить по водительским правам отдельные финансовые операции (обмен валюты, выдачу займов до 15 тыс. рублей), рассчитывают принять до конца 2021 года, пишут «Известия» , ссылаясь на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова. Вступит в силу он через полгода, то есть в 2022-м. Сейчас для упрощенной идентификации клиенту достаточно предоставить сведения о себе — Ф. И. О., номер паспорта, телефона и на выбор: данные ИНН, СНИЛС или полиса ОМС. Изменения предусматривают использование для этой процедуры также водительских прав, пояснили в Минэкономразвитии, где законопроект был разработан. Перечень операций, при которых проводится упрощенная идентификация клиента, ограничен законодательством.

Росфинмониторинг поддерживает проект закона, там отметили, что в предлагаемой конструкции не усматриваются риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. В банке «Зенит» уточнили, что упрощенная идентификация уже доступна для переводов без открытия счета, валютно-обменных операций до 100 тыс. рублей; получения потребкредита до 15 тыс. рублей; заключения договора брокерского счета; оформления договора ДУ ценными бумагами и депозитарного договора; приобретения инвестиционных паев фондов при условии, что все расчеты осуществляются исключительно в безналичной форме по счетам, открытым в российской кредитной организации.

Росфинмониторинг и ЦБ не одобрили использование для финуслуг водительского удостоверения Использовать водительское удостоверение в качестве полноценной замены паспорта для идентификации банковских клиентов — избыточная и рискованная мера, считают эксперты.

В банке «Ренессанс Кредит» рассказали, что при проведении упрощенной идентификации кредитная организация направляет сведения в соответствующие информационные системы органов государственной власти, ПФР, ФОМС и т. д. В случае совпадения сведений, предоставленных клиентом, со сведениями в указанных системах, а также при подтверждении клиентом получения на указанный им номер мобильного телефона СМС клиент считается прошедшим процедуру упрощенной идентификации.

Банкам необходимо обеспечение доступа к базе водительских удостоверений, так как иначе подтвердить подлинность и актуальность документа не будет представляться возможным, заявил руководитель проектов департамента технологического развития СКБ-Банка Альберт Усенко. В Промсвязьбанке добавили, что удостоверение водителя не содержит, например, адреса проживания физлица, хотя для банка такая информация важна (в частности, для кредитования).

Учитывая уже широкий список допустимых документов, риск мошенничества для граждан сильно не изменится, считает преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов. С одной стороны, у россиян появится возможность быстрее и проще пользоваться банковскими услугами, но, с другой, по правам можно будет взять потребкредит, а значит, больше людей будут брать займы импульсивно, не продумав возможность вернуть долг, отметил эксперт.