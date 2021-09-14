В Центробанке уверены, что развитию ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) будет способствовать применение счетов эскроу по аналогии с теми, которые применяются при многоквартирном долевом строительстве, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Индивидуальное жилищное строительство в числе прочих тем обсуждали на президентском Совете по стратегическому развитию и нацпроектам в июле. Как заявил тогда вице-премьер Марат Хуснуллин, этот сегмент — одна из ключевых точек роста для строительства жилья. Почти 60% россиян хотели бы иметь именно свой дом, а не квартиру, показал опрос НАФИ.

По словам зампреда правительства, для развития рынка необходимо обеспечить предоставление земли и оформление прав на построенные объекты. Также важно создать реестр типовых проектов, упростить и упорядочить процедуру подключения к инфраструктуре. Кроме того, вице-премьер сообщил о совместной работе с Банком России над ипотечным продуктом для ИЖС. Глава ЦБ согласилась, что он действительно нужен, но для вывода такого продукта на массовый уровень необходимо время, поскольку сначала имеет смысл активно строить, а уже потом вводить ипотеку под созданные для этого условия, отметила она. Однако с параметрами продукта Владимир Путин попросил определиться до конца этого года.

Для развития ипотеки на ИЖС необходимо повышать ликвидность залогов за счет создания отрасли индустриального, стандартизированного проектирования и домостроения, создания «земельного банка» для ИЖС, обеспеченного инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой, сказали в пресс-службе Центробанка. Однако пока кредитование индивидуального строительства слабо развито. На него, по данным ДОМ.РФ, приходится всего 2% ипотечного портфеля российских банков. Как пояснили в пресс-службе регулятора, на то есть объективные причины.

«В отличие от традиционной ипотеки на квартиры, где есть достаточно ликвидный залог, его оценка не вызывает затруднений, особенностью ипотеки на ИЖС зачастую является низкая ликвидность залога, риски нарушения срока и качества строительства, сложность контроля за расходованием средств», — прокомментировали в Центробанке, добавив, что эти и другие причины делают такое кредитование достаточно высокорискованным для банков, которые вынуждены закладывать эти риски в ставку, что, соответственно, повышает его стоимость и снижает привлекательность для потребителя.

Как полагает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, программа ипотеки на ИЖС, когда в качестве залога выступает уже имеющееся жилье, выгодна только кредитору. «Как бы ни пошло строительство, банк в любом случае имеет надежное обеспечение. А заемщик может остаться и с проблемами, и без квартиры», — подчеркнул эксперт.