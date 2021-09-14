Рубль по итогам июля впервые с 2016 года вошел в топ-20 популярных мировых валют с долей 0,18% в международных расчетах, следует из данных системы межбанковских переводов SWIFT.

В прошлый раз, и так же на двадцатом месте, российская национальная валюта фигурировала в этом рейтинге в декабре 2016 года с долей в 0,26%. В июле 2021 года на первом месте расположился американский доллар (39,38%), на втором месте — евро (38,43%). На третьем месте с гораздо более скромной долей в 5,99% оказался британский фунт стерлингов. В пятерку лидеров также вошли японская иена (2,74%) и китайский юань (2,19%).

По мнению эксперта «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, улучшению позиции рубля в рейтинге SWIFT способствовало активное продвижение его Россией в качестве средства международных расчетов со своими торговыми партнерами.