Денежная база РФ в широком определении на 1 сентября 2021 года составила 19 трлн 370,8 млрд рублей, свидетельствуют опубликованные во вторник данные Банка Росси и. На 1 августа 2021 года показатель равнялся 19 трлн 680,7 млрд рублей, то есть за месяц он уменьшился на 309,9 млрд рублей.

По информации регулятора, объем наличных денег в обращении (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций, без учета наличных денег в кассах учреждений ЦБ) увеличился с 13 трлн 733,3 млрд рублей на начало августа до 13 трлн 759,8 млрд на 1 сентября, остаток средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России в валюте РФ (включая усредненную величину обязательных резервов) — с 2 трлн 637,1 млрд до 3 трлн 451,4 млрд рублей, объем депонируемых кредитными организациями в ЦБ обязательных резервов по привлеченным средствам в рублях и иностранной валюте — с 773,3 млрд до 777,8 млрд рублей.

По составляющим, связанным с размещением свободной ликвидности банковского сектора, наблюдалась отрицательная динамика по сравнению с предыдущей отчетной датой. В частности, объем депозитов кредитных организаций в Центробанке уменьшился с 1 трлн 945,5 млрд рублей на 1 августа до 810,2 млрд на 1 сентября, объем облигаций Банка России у кредитных организаций — с 591,6 млрд (по рыночной стоимости) до 571,6 млрд рублей.