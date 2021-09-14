Проект «Основных направлений налоговой политики» (ОННП) на этой неделе продолжит обсуждаться в правительстве, пишет «Коммерсант». Документ, составленный Минфином как часть бюджетного пакета на 2022–2024 годы, не изменил с прошлых лет своей формы, в целом он достаточно консервативен и не предполагает крупных новаций в сфере налогообложения.

Cудя по всему, неформальный «пакт о неизменении налогов» до 2024 года, оформленный заявлениями представителей правительства и президента в 2019 году, сохраняется — за вычетом вопроса о «сырьевой ренте» в отношении металлургов. Также не предполагается и отказа от идеологии «бюджетного правила» — напротив, действующий сейчас лимит по расходам Фонда национального благосостояния (ФНБ) — порядка 400 млрд рублей в год — предлагается дополнительно закрепить законом или актом правительства.

Еще одна инициатива — «установление предельной суммы инвестирования ФНБ во внутренние проекты». Ранее, 1 сентября, ЦБ в проекте основных направлений денежно-кредитной политики констатировал переговоры с Минфином о финансировании из ФНБ сверх лимита проекта газохимического комплекса в Усть-Луге, позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина признала консультации и по другим проектам этого рода — в них предполагается закупка импортного оборудования сверх лимита в 400 млрд рублей, что, по мнению ЦБ, не повлияет на инфляционные ожидания и фон. В проекте ОННП Минфин уже прямо говорит о «наметившемся в последние годы переходе международных компаний на углеродную нейтральность за счет сокращения потребления угля и нефти» как о рисках обвала цен на нефть и, соответственно, бюджетных рисках.

Отказ от существенного повышения или понижения уровня налогообложения Минфин обосновывает тем, что в целом налоговая нагрузка на экономику РФ почти неизменна в течение последних шести лет (диапазон 29–32% ВВП). Между тем в 2020 году доходы расширенного правительства составили 35,39%, а налоговая нагрузка на экономику сократилась более чем на 2 процентных пункта, с 32,53% до 30,44% ВВП.

Как констатируют в финансовом ведомстве, это уровень по валу, близкий к среднему уровню в ОЭСР в 2019 году, а за вычетом нефтегазовых доходов бюджета он сравним с налоговой нагрузкой в США, Ирландии и Чили и ниже сопоставимой с РФ Южной Кореи. Логика Минфина достаточно проста, хотя прямо не излагается: налоговая система в РФ более или менее устоялась, системное изменение налогов рационально, только если РФ готова долгосрочно строить какую-то другую экономику, с другим характером перераспределения, обязательств и другим типом развития, но какого-либо желания Минфина осуществлять такое движение в проекте ОННП не отражено.