Российский фондовый рынок на открытии торгов во вторник демонстрирует рост индексов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:06 мск индекс Московской биржи вырос на 0,28% — до 4 052,43 пункта, рост индекса РТС составил 0,22% — до 1 754,96 пункта.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов отмечает, что утром во вторник на мировых рынках преобладают слабопозитивные настроения.

«Преимущественно повышаются азиатские рынки (откатывается от полугодовых пиков, причем резво, лишь китайский рынок акций), сохраняют инерцию к росту цены на нефть. В небольшом «плюсе» фьючерсы на американские индексы. Мы рассчитываем, что сегментированный спрос на мировых рынках сегодня сохранится. В центре внимания сегодня – данные по потребительской инфляции в США. Однако ожидания более важных экономических данных (блок статистики по КНР и промышленному производству в США выйдут завтра, в конце недели инвесторов ждут данные по потребительской активности в США), по нашему мнению, не позволят развиться позитивным настроениям на рынках. <…> Учитывая крепость рынка нефти, ожидаем, что сегодня индекс Мосбиржи продолжит расти и попытается перейти в диапазон 4 050 – 4 100 пунктов», – полагает эксперт.