В сентябре 2021 года (данные на 1 сентября) в России работают 375 кредитных организаций, следует из опубликованной ЦБ справки о количественных характеристиках банковского сектора РФ.

На 1 августа в России насчитывалось 376 кредитных организаций, а на 1 января 2021 года – 406. Из действующих в сентябре кредитных организаций 339 являются банками, 36 – небанковскими КО.

Лицензии на привлечение вкладов населения имеют 310 кредитных организаций, на осуществление операций в иностранной валюте – 369, на проведение операций с драгоценными металлами – 169.

Зарегистрированный совокупный капитал действующих кредитных организаций превышает 2,8 трлн рублей.