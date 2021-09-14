Вечерняя торговая сессия станет доступна на рынке облигаций Московской биржи с 27 сентября 2021 года, сообщила пресс-служба Мосбиржи.

Инвесторы смогут заключать сделки с облигациями федерального займа (ОФЗ) и еврооблигациями в период с 19:00 до 23:50. Таким образом, суммарное время торгов на рынке облигаций достигнет 13 часов 40 минут в день.

В настоящее время торги на долговом рынке Московской биржи проводятся с 10:00 до 18:50.

«Запуск вечерней сессии на рынке облигаций является частью стратегии Московской биржи по повышению доступности биржевых торгов, прежде всего для частных инвесторов, число которых приближается к 14 млн. Сегодня на вечерних торгах Московской биржи можно заключать сделки с российскими и иностранными акциями, биржевыми фондами, валютой, драгоценными металлами, фьючерсами и опционами. Доля вечерней сессии в объеме торгов акциями составляет 9%, срочного рынка – 19%, валютного рынка – 5%. С марта этого года на валютном, срочном рынках и рынке драгметаллов торги стали начинаться с семи утра, в конце года утренняя сессия станет доступна участникам рынка акций», – говорится в сообщении.

Ликвидность по облигациям в период вечерних торгов будут поддерживать маркетмейкеры – ведущие российские брокерские компании.