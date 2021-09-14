Банк России может понизить ключевую ставку не раньше середины или III квартала 2022 года, рассказал в интервью РБК глава банка «Открытие» Михаил Задорнов.

«По моему субъективному мнению, снижение ставки — это середина или третий квартал 2022 года. Тогда уже будет устойчивое снижение инфляции, хотя с высокой долей вероятности никто сейчас прогнозировать этого не может, потому что многие факторы глобальные, они за пределами влияния российских монетарных властей», — предположил Задорнов.

При этом глава «Открытия» считает недавнее повышение ставки Центробанком хоть и резким, но своевременным. «Это помогло нашей экономике упасть не так сильно, как она могла бы. А 2021 год — это возвращение к росту. Российская экономика уже, по сути, восстановилась до допандемийного уровня», — пояснил он.

Однако, по словам Задорнова, для банков это событие действительно малоприятно, как и для всей экономики в целом. «Мы не можем быстро переоценивать активы, поспевая за стоимостью пассивов. То есть для банка во втором полугодии это будет чистый вычет из прибыли, но трудно спорить с логикой этих действий. Просто будем надеяться, что ставка выйдет на какой-то равновесный для экономики уровень, а дальше станем ждать снижения инфляции и снижения ставки ЦБ. Будем приспосабливаться», — заключил он.