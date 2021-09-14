Процент возвратов абонементов фитнес-клубов в пандемию вырос до 15%. Об этом на пресс-завтраке уполномоченного по защите прав предпринимателей Татьяны Минеевой с предпринимателями в Москве сообщила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева.

«В среднем по России доля возвратов абонементов фитнес-клубов в пандемию составила 15%. Невозвратное дешевое членство [в фитнес-клубах] привело к взрывному росту индустрии на Западе. В России чуть меньше 3% [жителей] занимаются фитнесом, такие дешевые невозвратные абонементы помогут увеличить их число», — рассказала глава АОФИ.

Она отметила, что сейчас закон о защите прав потребителей запрещает невозвратные абонементы. По оценкам ассоциации, введение нормы для такого нового фитнес-продукта «даст возможность фитнес-операторам увеличить количество занимающихся фитнесом на 50—60% за два года и будет способствовать реализации национальных целей по увеличению количества регулярно занимающихся спортом россиян до 70% к 2030 году».