Банк России установил официальные курсы валют на 15 сентября.

Курс доллара понизился на 36,7 копейки, составив 72,7171 рубля (73,0841 рубля на 14 сентября). Курс евро опустился на 12,7 копейки до 85,988 рубля (с 86,115 рубля на 14 сентября).

На Московской бирже на 14:24 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 29 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 34 копейки, валюты стоят 72,94 и 86,14 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 72,59—72,99 рубля за доллар и 85,79—86,19 рубля за евро.