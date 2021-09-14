МВД совместно с ЦБ и Роскомнадзором задумалось о создании единой базы звонков телефонных мошенников. Об этом на круглом столе в ОНФ сообщил старший оперуполномоченный Бюро специальных технических мероприятий МВД России Григорий Матусевич.

«Сейчас создана рабочая группа между МВД, ЦБ, Роскомнадзором по созданию базы звонков телефонных мошенников. Возникает очень много вопросов, связанных с передачей личных данных, о том какая информация должна кому передаваться. Мы только в начале пути», — сказал он.

Володин предложил ужесточить наказание за телефонное мошенничество Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил внести изменения в статью 159 УК РФ, выделяющие телефонное мошенничество и мошенничество с использованием Интернета в отдельный, более тяжелый состав. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

Ранее сообщалось, что создание единой базы по киберпреступлениям сейчас проходит оценку. Об этом рассказал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в кулуарах VI Восточного экономического форума. По его словам, сегодня большое количество киберпреступлений связано с тем, что люди недостаточно хорошо понимают, что им звонят мошенники, поэтому такого рода база была бы полезна.