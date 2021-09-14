Единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей уже получили 39,3 млн российских пенсионеров. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«На сегодняшний день выплату уже получили 39,3 миллиона человек. Оставшиеся 3,5 миллиона человек получат выплату до 16 сентября в сроки, которые установлены для доставки пенсий отделениями почтовой связи», — сказала она на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ и руководством «Единой России».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что доходы, позволившие организовать в России единовременные выплаты пенсионерам и военным, были получены за счет восстановления экономики.