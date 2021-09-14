В офисах банков — партнеров системы платежных сервисов «Золотая корона» в России и ближнем зарубежье теперь доступна услуга отправки денежного перевода в Китай с возможностью его получения на Alipay. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.



Услуга денежных переводов с возможностью получения на Alipay открыта в инфраструктуре партнеров «Золотой короны» в России, Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии и Узбекистане.

Чтобы воспользоваться опцией, отправителю в офисе банка достаточно указать следующие реквизиты: идентификатор Alipay (ID Alipay) и Ф. И. О. получателя, а также страну получения перевода. Валюта зачисления перевода — юани.

При отправке переводов в Китай на идентификатор Alipay действуют два тарифа: 0% (действует при условии конвертации валюты перевода по курсу РНКО «Платежный Центр» на момент его отправки) — для переводов, оплаченных в национальной валюте (например, рубли, тенге, манаты и т. д.), и 10 долларов США — для переводов в долларах с использованием реквизитов или идентификаторов счета получателя.