Власти России прорабатывают условия продления программы выдачи инфраструктурных кредитов регионам до 2026 года. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с правительством и руководством «Единой России».

«Регионы проявляют большой интерес к этому инструменту. Прорабатываем условия продления этой программы до 2026 года с дополнительным лимитом, с Минфином активно обсуждаем механизмы и условия работы по проектам. Объем внебюджетных источников, который должен быть привлечен благодаря этим инструментам, составляет не менее 1 триллиона рублей. Это масштабная программа с общим объемом финансирования более 2 триллионов рублей, которая позволит обновить инфраструктуру на местах и выполнить показатели национальных целей», — сказал он.

Хуснуллин подчеркнул, что все необходимые нормативные акты в рамках «инфраструктурного меню» приняты, еженедельно рассматриваются заявки на заседаниях штаба по региональному развитию, идет активное взаимодействие с регионами при подготовке заявок.

Правительство направит 2 трлн рублей на развитие инфраструктуры в ближайшие годы Более 2 трлн рублей будет направлено на развитие инфраструктуры в России в ближайшие годы, сообщил в понедельник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия-24».

Свыше 240 проектов на сумму 102 млрд рублей одобрены в 43 регионах России по программе реструктуризации бюджетных кредитов, объем внебюджетных инвестиций в эти проекты должен составить 1,4 трлн рублей. «Всего по этой программе в текущем году уже одобрены 246 новых инвестиционных проектов на сумму 102 миллиарда рублей в 43 регионах с общим объемом внебюджетных инвестиций в размере 1 триллиона 400 миллиардов рублей — создано будет 60 тысяч рабочих мест», — сказал вице-премьер.

Дополнительные дотации на общую сумму 50 млрд рублей на обеспечение сбалансированности бюджетов с начала года получили 55 регионов России, отметил он.