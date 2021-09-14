Во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера операторы связи должны предоставить приоритет в пользовании связью силовым ведомствам, МЧС, спецслужбам и другим ведомствам, отключая при этом от сети обычных пользователей. Такой порядок устанавливается в проекте постановления правительства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ разработан Министерством цифрового развития.

«Утвердить прилагаемое положение о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — говорится в проекте документа.

Планируется, что постановление вступит в силу с 1 марта 2022 года и будет действовать в течение шести лет.

«Приоритетное использование любых сетей и средств связи, а также приостановление их использования вводится для обеспечения ликвидации последствий ЧП, обеспечения работы государственных органов, а также поддержания обороноспособности и безопасности государства, обеспечения правопорядка, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», — отмечено в проекте.

Под действие этого постановления подпадают любые сети связи независимо от их формы собственности, категории, функционального назначения и технических характеристик. Приоритетными пользователями в документе названы Минобороны, МВД, МЧС, Росгвардия, ФСБ, Минюст, СВР, а также «координационные органы всех уровней» единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

При этом ограничения связи или предоставление приоритета делаются для удовлетворения потребностей приоритетных пользователей в линиях связи, каналах связи и средствах связи, ограничения трафика в целях предотвращения перегрузки в сетях связи, обеспечения электромагнитной совместимости при работе радиоэлектронных средств, привлекаемых к работе в зонах чрезвычайных ситуаций, изменения действующих или открытия дополнительных маршрутов операторами почтовой и специальной связи.