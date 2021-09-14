«Билайн» может обратиться в правоохранительные органы для проведения расследования инцидента с утечкой данных россиян. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Мы всерьез обеспокоены сложившейся ситуацией и хотели бы напомнить, что кража любой информации, связанной с данными наших клиентов, является уголовно наказуемой. По результатам внутренней проверки мы не исключаем того, что обратимся в правоохранительные органы для проведения расследования этого инцидента», — говорится в сообщении.

Ранее в одном из открытых Telegram-каналов появилась информация об обнаружении данных клиентов российского оператора связи «Билайн».

В компании подчеркнули, что внимательно следят за любыми возможными утечками данных клиентов. По данным «Билайна», в базе могут содержаться технические логи небольшой части абонентов фиксированного Интернета оператора.

В «Билайне» отметили, что компания провела дополнительное расследование инцидента, все данные находятся под защитой и клиентам оператора ничего не угрожает. В то же время было инициировано служебное расследование для установки источника распространения данной информации.