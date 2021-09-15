Банки.ру предлагает пользователям и кредитным организациям принять участие в опросе .

В России на одного взрослого человека в среднем приходится четыре-пять банковских карт. При этом многие клиенты активно расплачиваются телефонами или «умными» часами. Такой функционал мобильных устройств позволяет в перспективе насовсем отказаться от изготовления пластиковых карт. Крупнейшие банки в ближайшие три года планируют увеличить долю карт, выпускаемых без пластика, до 40—50%, но готовы ли к этому клиенты?

Если вы пользуетесь банковской картой (в цифровом или пластиковом виде), пожалуйста, ответьте нам на три вопроса .

Если вы представитель банка и хотите принять участие в исследовании, напишите нам о своем желании на адрес balance@banki.ru, и мы вышлем вам анкету участника.