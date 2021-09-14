Президент России Владимир Путин надеется, что Госдума и правительство продолжат взаимодействовать, опираясь на принципы макроэкономической стабильности. Таким образом на совещании с членами правительства и руководством «Единой России» во вторник Путин прокомментировал выступление председателя бюджетного комитета Госдумы Андрея Макарова.

Глава государства указал, что Макарову «удалось выстроить отношения с правительством так, чтобы в ходе дискуссии, а иногда споров, достаточно острых, добиваться того», что тот считает правильным и справедливым, того, что поддерживается партией «Единая Россия», и, с другой стороны, чтобы «решать вопросы таким образом, чтобы не нарушать главного принципа работы правительства в последние годы — соблюдать необходимые для стабильности экономики и социальной сферы принципы макроэкономических требований».

«Мне бы хотелось надеяться, что и в будущем эта работа будет продолжена и вы будете строить ее именно таким образом», — резюмировал глава государства.