Рубль завершил основную валютную сессию вторника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:04 мск повысился на 10 копеек к предыдущему закрытию и составил 72,755 рубля. С начала торговой сессии было проведено 35 тыс. сделок на 2,1 млрд долларов, диапазон котировок составил 72,525—72,985 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 86,0425 рубля, увеличившись на 24 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 6,4 тыс. сделок на 415,2 млн евро по курсам от 85,7875 до 86,2825 рубля за евро.