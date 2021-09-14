Президент России Владимир Путин напомнил правительству о необходимости выполнить поручение по расширению перечня услуг, оказываемых Почтой России.

«Это очень важно, потому что в малых населенных пунктах, на селе, — там людям бывает некуда даже обратиться за определенными услугами, а почта есть практически везде», — сказал глава государства про расширение перечня услуг Почты России. «Нужно обязательно это сделать», — обратился Путин к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко во вторник на совещании с членами правительства и руководством партии «Единая Россия».

В понедельник на сайте Кремля был опубликован перечень поручений Путина по итогам второго этапа ХХ съезда «Единой России». В частности, как говорится в документе, до 1 ноября правительству РФ вместе с Почтой России необходимо обеспечить расширение перечня услуг, предоставляемых в отделениях почтовой связи, в том числе предусмотреть возможность обеспечения граждан лекарственными препаратами и получения в электронной форме юридически значимых сообщений, а также государственных и муниципальных услуг.