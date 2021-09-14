ВЭБ подготовил проект создания города-курорта «мирового класса» в Байкальске, находящемся на юге озера Байкал, рядом с которым находился Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК; закрылся в 2013 году). Стоимость проекта оценивается в 161 млрд рублей, говорится в презентации проекта, копия которой есть у РБК. Ее подлинность подтвердили два источника в ВЭБе.



Эта сумма включает строительство «высококлассного международного курорта» на Байкале, экогорода, центра водных ресурсов и экотехнологий, а также демонтаж и рекультивацию площадки БЦБК, ликвидацию накопленного экологического вреда на территории полигонов, инженерные коммуникации, включая энергообеспечение города, жилую застройку и т. д.

Ранее ВЭБ предлагал застроить территорию БЦБК более 479 тыс. кв. м курортной недвижимости, в которую потребовалось бы вложить не менее 60 млрд рублей.

В новом проекте нет увеличения затрат, это «иная финансовая модель» — в сравнении с той, что обсуждалась в марте 2021 года, утверждает представитель «дочки» ВЭБа «Центр развития Байкальского региона» («Байкал.Центр»), отвечающей за проект в Байкальске. «Работа по уточнению [параметров проекта] продолжается, параметры и частных, и государственных инвестиций меняются», — отметил представитель «дочки» ВЭБа. По его словам, 161 млрд рублей — это полный объем инвестиций во все проекты и мероприятия, которых насчитывается более 300.

Представитель «Байкал.Центра» утверждает, что об этом проекте, разрабатываемом в формате стратегического мастер-плана, доложено руководству ВЭБа и правительства. Мероприятия по финализации мастер-плана будут проведены в ближайшие дни, добавил он.