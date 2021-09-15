Рубль не меняется к доллару и незначительно укрепляет позиции к евро в ходе утренних валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:45 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,9 рубля, что соответствует уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 86,06 рубля (минус 5 копеек).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 72,86—73,08 рубля за доллар и 86,03—86,12 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.