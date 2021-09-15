Для повышения эффективности бюджетных расходов Федеральное казначейство (ФК) предлагает пересмотреть подход к ценообразованию в госзаказе, внедрив в него механизм экономического обоснования конечной цены контракта, пишет «Коммерсант» . Такой подход предполагает введение раздельного учета затрат поставщиков на сырье, оплату труда, налоги и сборы — появление так называемой эталонной расходной декларации.

В казначействе надеются, что предусмотренные меры повысят эффективность бюджетных расходов. Потребность в новом механизме ценообразования авторы объясняют случаями необоснованного завышения цен госконтрактов. Казначейское сопровождение контрактов (механизм контроля за целевым использованием бюджетных средств) и проверки госфинконтроля фиксируют резкий рост расходов подрядчиков при получении ими заказа, говорил ранее глава ФК Роман Артюхин. В ряде случаев рост накладных расходов достигал 50%, а рентабельность по отдельным однолетним контрактам превышала 30%. В проекте концепции ФК также отмечены выявляемые случаи резкого роста зарплаты руководства компаний во время исполнения контракта.

Минимизировать подобные злоупотребления поставщиков в казначействе рассчитывают за счет требования по раскрытию данных о структуре цены контрактов. Для этого предлагается ввести эталонную расходную декларацию — перечень укрупненных показателей в составе цены, отнесенных на себестоимость. При конкурентных закупках в декларацию должны войти данные об оплате труда, взносах в социальный фонд, налогах и сборах, затратах на закупки товаров и услуг у сторонних организаций. При закупках у единственного поставщика декларация пополнится данными о прибыли, расходах на сырье и закупку основных средств, а также о накладных расходах. Для ряда отраслей (например, строительство, связь, НИОКР) документ разрешает применять и собственные показатели раскрытия цены при условии их достаточности. Ключевым при этом является требование по раздельному учету результатов финансово-хозяйственной деятельности контрагентами.

Отметим, что требования о раздельном учете уже предусмотрены для всех исполнителей госзаказа и получателей субсидий, при этом структура цены контракта также может быть раскрыта по решению правительства. В казначействе рассчитывают эту практику масштабировать. Получение данных о ценообразовании необходимо для постепенного перехода к регулированию предельного уровня доходности контрактов и соглашений о субсидиях. Кроме того, в ведомстве рассчитывают, что новый инструмент улучшит налоговую дисциплину и предотвратит нарушения (например, возврат НДС при закупках товаров с завышенной стоимостью за счет субсидий). Кроме того, раскрытие данных позволит контролировать размер зарплат при исполнении госконтракта — на уровне не ниже среднего по отрасли.

Поставщикам концепция обещает выгоды от повышения качества менеджмента за счет автоматической сверки данных раздельного учета с данными эталонной расходной декларации. Впрочем, ведомству еще предстоит разработать такую декларацию, определить правила обоснования затрат с учетом отраслевой специфики, подходы к нормированию затрат, а также интегрировать информсистемы с данными о зарплатах, классификаторах и ценах товаров. Примечательно, что в строительной отрасли переход к рыночному ценообразованию обсуждается уже шесть лет.