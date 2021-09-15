За год средняя площадь квартир в новостройках в России заметно сократилась, пишут «Известия» , ссылаясь на участников рынка недвижимости. Так, в Москве показатель уменьшился на 13,9%, в Санкт-Петербурге — на 7,3%, в Краснодаре — 18,2%, в Екатеринбурге и Тюмени — на 12%, в Омске — на 5,3%, в Новосибирске — на 2,9%, рассказал руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

По данным «Метриума», в столице средняя площадь первичных квартир массового сегмента в августе 2021-го по сравнению с аналогичным периодом 2020-го стала меньше на 10,2%, сократившись с 56,8 кв. м до 51. «Циан» зафиксировал падение средней площади в продажах более чем на 10% в Омске, Санкт-Петербурге, Челябинске и Екатеринбурге. По информации системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro, в Москве средняя площадь первичного жилья сократилась за год на 13,6%, в Санкт-Петербурге — на 11,5%. По данным «Авито Недвижимости», в Екатеринбурге средняя площадь нового жилья стала меньше на 16%, в Волгограде — на 11%, в Москве — на 9%, в Санкт-Петербурге — на 7%.

Объем принятых заявок и выдачи по льготной ипотеке на новостройки упали до минимума К началу сентября объем принятых заявок и выдачи по льготной ипотеке на новостройки упали до минимума с момента запуска госпрограммы, пишет «Коммерсант» , уточняя, что сокращение лимитов привело к потере интереса к ней значительной части клиентов, прежде всего из московского региона.

Тенденция обусловлена смещением спроса в сторону более компактных лотов, так как подобный формат более доступен для широкой массы покупателей и связан с динамикой благосостояния, считает партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. Девелоперам проектирование и вывод в реализацию квартир меньших площадей позволяет продавать квадратные метры дороже, отметила главный эксперт аналитического центра «Циан» Виктория Кирюхина. Чем больше квадратных метров в квартире, тем меньше стоимость каждого, пояснила она.

По словам управляющего партнера «ВекторСтройФинанс» Андрея Колочинского, уменьшение средней площади квартир в московских новостройках наблюдается на протяжении последних пяти – семи лет. Прежде минимальная площадь студии составляла 29 кв. м, теперь она уменьшилась до 25, не редкостью стали варианты с метражом 15 «квадратов», средняя площадь однокомнатных квартир уменьшилась с прежних 42 кв. м до 38, двухкомнатных — с 63 до 58 «квадратов», трехкомнатных — с 86 до 81, сообщил эксперт.

Девелоперы адаптировались под новые запросы рынка и, формируя продукт, стали исключать лишние метры — это повлияло на сокращение средних площадей, сказал директор по продажам Sminex Иван Обухов. Увеличение стоимости ипотечных кредитов на фоне роста ключевой ставки будет усиливать тенденцию к сокращению средней площади строящихся квартир, причем во всех сегментах, считает Зайцев. Сокращение площади позволит частично компенсировать удорожание ипотеки и рост стоимости квадратных метров, полагает эксперт. В ближайшие годы покупатели продолжат выбирать продуманные функциональные планировки, поэтому количество планировочных решений в новых проектах становится больше, отметил Обухов.