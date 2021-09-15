Следственный комитет России активизировал расследование хищений из банка «Кредит-Москва» — Басманный суд столицы арестовал Джалала Сулейманова, пишет «Коммерсант» . Ему, по данным следствия, за два дня до краха банка были переданы права требования к 549 компаниям и физическим лицам почти на 2 млрд рублей. Сулейманов обвиняется в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), но необходимости в заключении его под стражу защита не увидела. Однако суд принял сторону следствия и отправил обвиняемого в СИЗО до 4 ноября.

Банк «Кредит-Москва» занимался кредитованием МСБ. К концу 90-х годов кредитная организация перешла к частным лицам. В частности, его совладельцем был бизнесмен Ираклий Аршба, которому принадлежало 9,9% акций банка, он продал их незадолго до краха кредитной организации в 2016 году. Причинами отзыва у банка лицензии ЦБ называл неисполнение банком нормативов достаточности собственных средств, снижение размера собственного капитала ниже минимального значения и тому подобное. Проверка выявила «полную утрату собственных средств». Позже ревизоры выяснили, что банк был опустошен его владельцами и управленцами накануне отзыва лицензии.

СМИ: сбежавший из России банкир планирует получить убежище в Венгрии Свое уголовное преследование в России сам экс-банкир считает несправедливым, поскольку за выводом денег стояли якобы совсем другие люди.

За два дня до отзыва лицензии банк «Кредит-Москва» передал по договору цессии практически все ликвидные долги банка одному физическому лицу — Джалалу Сулейманову. Сумма требований к 549 юридическим и физическим лицам, права на которые он получил, превышает 1,72 млрд рублей. Судя по договору, заключенному между сторонами, долги выкупались Сулеймановым за их полную стоимость, без дисконта. Вскоре после этой сделки кредиторам стали приходить уведомления об уплате долга уже на новые, махачкалинские реквизиты. Договор цессии, по данным издания, подписал один из руководителей банка Геннадий Гацуков.

Гацуков обвиняется в хищении средств нескольких банков. Ранее он был задержан в Венгрии по запросу Генпрокуратуры. Финансист обратился к местным властям с просьбой о предоставлении ему политического убежища. В конце прошлого года венгерские власти отложили рассмотрение экстрадиционного запроса до решения вопроса об убежище.