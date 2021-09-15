Молодые специалисты без опыта работы имеют наибольшие шансы трудоустроиться в компаниях IT-сектора и торговли, а также в банках. Об этом свидетельствуют результаты опроса работодателей, который провел сервис SuperJob.

Согласно результатам опроса, выпускников вузов без опыта принимают на работу 69% компаний. Это больше, чем в прошлом году, когда показатель составлял 64%. При этом 61% работодателей полностью или скорее удовлетворены уровнем профессиональной подготовки выпускников.

Чем крупнее компания, тем более охотно принимает на работу молодых специалистов со студенческой скамьи: 66% среди организаций малого бизнеса и 89% среди предприятий, где занято более тысячи сотрудников.

Среди работодателей из различных сфер деятельности наиболее лояльны к выпускникам вузов IT-компании (73%), торговые организации (72%) и банки (71%).

Чаще всего молодых специалистов принимают на позиции ИТР и менеджеров по продажам (по 14% компаний, открытых для выпускников вузов). 12% работодателей готовы трудоустроить на любые позиции с обучением.

В ходе исследования, которое проводилось с 7 по 13 сентября 2021 года, была опрошена тысяча работодателей во всех округах России.